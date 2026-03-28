WhatsApp, arriva la truffa del dentista: messaggi da amici hackerati chiedono soldi
WhatsApp, arriva la truffa del dentista: messaggi da amici hackerati chiedono soldi
Dopo il “finto carabiniere” e la “ballerina in difficoltà”, una nuova truffa sta circolando su WhatsApp: quella del “finto dentista”.
Negli ultimi giorni sempre più utenti stanno ricevendo messaggi sospetti da contatti conosciuti, con richieste di denaro apparentemente urgenti.
Il copione è semplice ma efficace. Dopo aver hackerato un profilo WhatsApp, i truffatori iniziano a scrivere a tutta la rubrica della vittima:
“Ciao, puoi prestarmi dei soldi? Devo pagare urgentemente il dentista, ho problemi con la carta”.
In alcuni casi la richiesta arriva fino a cifre importanti, anche 1.000 o 1.500 euro, con la promessa di restituire tutto in poche ore.
A cambiare è solo il pretesto: oltre al dentista, vengono citati anche notai o altri professionisti, ma l’obiettivo resta sempre lo stesso: ottenere un bonifico immediato sfruttando l’urgenza.
🚨 Account hackerati e messaggi a raffica
La truffa parte quasi sempre dal furto dell’account WhatsApp.
Una volta entrati nel profilo, i malintenzionati inviano decine di messaggi in pochi minuti, fingendosi amici o parenti in difficoltà.
Il punto di forza della truffa è proprio la fiducia: il messaggio arriva da un numero conosciuto e quindi appare credibile.
🛑 Come difendersi dalla truffa
Per evitare di cadere nel raggiro bastano alcune semplici regole:
❌ Non inviare mai soldi senza verifiche
📞 Chiama sempre la persona che ti scrive
🔐 Non condividere codici ricevuti via SMS o email
⚙️ Attiva la verifica in due passaggi su WhatsApp
⚠️ Diffida dei messaggi con urgenza e pressione emotiva
📢 Attenzione anche a Paternò e dintorni
Questo tipo di truffa non riguarda solo le grandi città: i tentativi stanno aumentando ovunque, anche nel nostro territorio.
Massima prudenza quindi: basta un attimo di distrazione per perdere soldi.