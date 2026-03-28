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WhatsApp, arriva la truffa del dentista: messaggi da amici hackerati chiedono soldi

WhatsApp, arriva la truffa del dentista: messaggi da amici hackerati chiedono soldi

A cura di Redazione
28 marzo 2026 17:51
WhatsApp, arriva la truffa del dentista: messaggi da amici hackerati chiedono soldi -
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Dopo il “finto carabiniere” e la “ballerina in difficoltà”, una nuova truffa sta circolando su WhatsApp: quella del “finto dentista”.

Negli ultimi giorni sempre più utenti stanno ricevendo messaggi sospetti da contatti conosciuti, con richieste di denaro apparentemente urgenti.

Il copione è semplice ma efficace. Dopo aver hackerato un profilo WhatsApp, i truffatori iniziano a scrivere a tutta la rubrica della vittima:

“Ciao, puoi prestarmi dei soldi? Devo pagare urgentemente il dentista, ho problemi con la carta”.

In alcuni casi la richiesta arriva fino a cifre importanti, anche 1.000 o 1.500 euro, con la promessa di restituire tutto in poche ore.

A cambiare è solo il pretesto: oltre al dentista, vengono citati anche notai o altri professionisti, ma l’obiettivo resta sempre lo stesso: ottenere un bonifico immediato sfruttando l’urgenza.

🚨 Account hackerati e messaggi a raffica

La truffa parte quasi sempre dal furto dell’account WhatsApp.

Una volta entrati nel profilo, i malintenzionati inviano decine di messaggi in pochi minuti, fingendosi amici o parenti in difficoltà.

Il punto di forza della truffa è proprio la fiducia: il messaggio arriva da un numero conosciuto e quindi appare credibile.

🛑 Come difendersi dalla truffa

Per evitare di cadere nel raggiro bastano alcune semplici regole:

  • Non inviare mai soldi senza verifiche

  • 📞 Chiama sempre la persona che ti scrive

  • 🔐 Non condividere codici ricevuti via SMS o email

  • ⚙️ Attiva la verifica in due passaggi su WhatsApp

  • ⚠️ Diffida dei messaggi con urgenza e pressione emotiva

📢 Attenzione anche a Paternò e dintorni

Questo tipo di truffa non riguarda solo le grandi città: i tentativi stanno aumentando ovunque, anche nel nostro territorio.

Massima prudenza quindi: basta un attimo di distrazione per perdere soldi.

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