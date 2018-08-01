WHATSAPP ATTIVA LE VIDEOCHIAMATE DI GRUPPO

WhatsApp non smette di rinnovarsi. Dopo le ultime release - tra cui la funzione 'Segnalazione di messaggi inoltrati' e la possibilità data agli amministratori di essere gli unici in grado di inviare m...

WhatsApp non smette di rinnovarsi. Dopo le ultime release - tra cui la funzione 'Segnalazione di messaggi inoltrati' e la possibilità data agli amministratori di essere gli unici in grado di inviare messaggi a un gruppo - arriva una nuova proposta dedicata, stavolta, alle videochiamate.

"Siamo lieti di annunciare - si legge sul blog ufficiale - che stanno arrivando le chiamate di gruppo sia voce che video". Con un limite: massimo quattro persone. Per effettuarle, si legge nel post, "basta avviare una chiamata vocale o una videochiamata e toccare il nuovo pulsante 'Aggiungi partecipante' - che si trova nell'angolo in alto a destra - per aggiungere più contatti alla chiamata stessa".

Il blog specifica inoltre che per quanto riguarda la sicurezza, "sono chiamate crittografate end-to-end", capaci di "funzionare in modo affidabile in tutto il mondo in diverse condizioni di rete". La nuova release è disponibile nelle versioni nelle due versioni, iPhone e Android, dell'App.