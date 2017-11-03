WHATSAPP DOWN, BLOCCATA L'APP DI MESSAGGI

AGGIORNAMENTODopo il blocco di circa un'ora a partire dalle 9 di questa mattina, la popolare app di messaggistica istantanea è infatti ripartita e il problema, almeno per quanto riguarda l'Italia, sem...

AGGIORNAMENTO

Dopo il blocco di circa un'ora a partire dalle 9 di questa mattina, la popolare app di messaggistica istantanea è infatti ripartita e il problema, almeno per quanto riguarda l'Italia, sembra essere in via di risoluzione.

Blocco dell'app di messaggi Whatsapp.

In mattinata il popolare servizio di messaggistica ha smesso di funzionare.

Su Twitter l'hashtag #whatsappdown è diventato subito uno dei più digitati.

WhatsApp ha funzionato fino alle ore 09:10 circa, poi non è stato più possibile inviare o ricevere messaggi, oppure inviare file multimediali.

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali a riguardo.