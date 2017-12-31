95047

WhatsApp down a Capodanno

WhatsApp ha smesso di funzionare?Tranquilli, non è il vostro smartphone.Da qualche minuto infatti, il famoso servizio di messaggistica istantanea WhatsApp risulta non essere più funzionante.Su Twitter...

31 dicembre 2017 20:05
WhatsApp ha smesso di funzionare?
Tranquilli, non è il vostro smartphone.

Da qualche minuto infatti, il famoso servizio di messaggistica istantanea WhatsApp risulta non essere più funzionante.

Su Twitter impazza l’hashtag #WhatsAppDown dove persone da praticamente ogni nazione lamentano problemi di funzionamento riguardanti l’invio di messaggi sia su Android che su iOS, come conferma anche il portale downdetector:

Problemi ai server di WhatsAppdunque. Al momento l’azienda non ha rilasciato alcuna comunicazione ma ci auspichiamo che le problematiche rientrino nel giro di qualche ora.

