WhatsApp down a Capodanno
WhatsApp ha smesso di funzionare?Tranquilli, non è il vostro smartphone.Da qualche minuto infatti, il famoso servizio di messaggistica istantanea WhatsApp risulta non essere più funzionante.Su Twitter...
WhatsApp ha smesso di funzionare?
Tranquilli, non è il vostro smartphone.
Da qualche minuto infatti, il famoso servizio di messaggistica istantanea WhatsApp risulta non essere più funzionante.
Su Twitter impazza l’hashtag #WhatsAppDown dove persone da praticamente ogni nazione lamentano problemi di funzionamento riguardanti l’invio di messaggi sia su Android che su iOS, come conferma anche il portale downdetector:
Problemi ai server di WhatsAppdunque. Al momento l’azienda non ha rilasciato alcuna comunicazione ma ci auspichiamo che le problematiche rientrino nel giro di qualche ora.