WHATSAPP DOWN, IMPOSSIBILE INVIARE MESSAGGI: I DETTAGLI

No, non è la vostra connessione. Instagram e Whatsapp sono andati in down. Impossibile inviare e ricevere messaggi e pubblicare foto. Il social e il sistema di messaggistica sono inutilizzabili in tutta Italia da poco prima della 18,30.

E #whatsappdown entra subito nel trend topic di Twitter.

Poco dopo è sorto il problema anche con Messenger.

Un problema al server sta causando l’impossibilità di collegarsi al famoso social network ed applicazione di messaggistica immediata, entrambi sotto il controllo di Facebook.

Non sappiamo ancora a cosa siano dovuti questi problemi ma vi terremo aggiornati