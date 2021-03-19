95047

WHATSAPP DOWN, IMPOSSIBILE INVIARE MESSAGGI: I DETTAGLI

No, non è la vostra connessione. Instagram e Whatsapp sono andati in down. Impossibile inviare e ricevere messaggi e pubblicare foto. Il social e il sistema di messaggistica sono  inutilizzabili in tu...

A cura di Redazione Redazione
19 marzo 2021 18:44
WHATSAPP DOWN, IMPOSSIBILE INVIARE MESSAGGI: I DETTAGLI -
News
Condividi

No, non è la vostra connessione. Instagram e Whatsapp sono andati in down. Impossibile inviare e ricevere messaggi e pubblicare foto. Il social e il sistema di messaggistica sono  inutilizzabili in tutta Italia da poco prima della 18,30.

E #whatsappdown entra subito nel trend topic di Twitter.

Poco dopo è sorto il problema anche con Messenger.
Un problema al server sta causando l’impossibilità di collegarsi al famoso social network ed applicazione di messaggistica immediata, entrambi sotto il controllo di Facebook.
Non sappiamo ancora a cosa siano dovuti questi problemi ma vi terremo aggiornati

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047