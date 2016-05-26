Whatsapp Gold, la truffa dell’upgrade per pochi eletti: è un malware, ecco come funziona

Il fantomatico golden club a cui potreste essere stati invitati su Whatsapp, che promette messaggi simil Snapchat (che si cancellano dopo pochi secondi), con molti più strumenti a disposizione, fra cu...

Il fantomatico golden club a cui potreste essere stati invitati su Whatsapp, che promette messaggi simil Snapchat (che si cancellano dopo pochi secondi), con molti più strumenti a disposizione, fra cui le video chiamate e la possibilità di inviare in un solo colpo fino a 100 foto, non esiste

Non esiste alcun upgrade di Whatsapp, nessuna versione gold per pochi eletti.

Il messaggio, da un numero sconosciuto, suona insospettabile: “Hey, finalmente è arrivata la versione segreta di WhatsApp.

Questa versione – la Gold – è usata solo da grandi celebrità. Ora puoi usarla anche tu”.

Chi scarica l’upgrade, però, senza un degno antivirus rischia di infettare lo smartphone con un malware che permette agli hacker di “spiare” il dispositivo mobile e rubare i dati.

L’invito a diffidare da questo tipo di messaggi è arrivato anche dal team dietro alla versione ufficiale della app di messaggistica istantanea.

Nella sezione Faq del suo sito (frequently asked questions, le domande più frequenti), inoltre, l’azienda si è vista costretta a specificare espressamente che la versione plus del suo servizio “non è stata sviluppata da Whatsapp, né è mai stata autorizzata”.