WHATSAPP MESSAGGI AUDIO SENZA TENER PREMUTO IL DITO SULL’ICONA MICROFONO
Registrare note audio senza dover tenere premuto il microfono. Su WhatsApp – per il momento versione iOs, a breve Android – è arrivata la mezza rivoluzione per gli amanti degli audiomessaggi.Adorati d...
Registrare note audio senza dover tenere premuto il microfono. Su WhatsApp – per il momento versione iOs, a breve Android – è arrivata la mezza rivoluzione per gli amanti degli audiomessaggi.
Adorati da molti, detestati da altri, sono di fatto il modo più rapido di scambiarsi informazioni quando la faccenda si fa complessa ma anche, a onor del vero, l’autentica rovina quando il mittente non abbia senso della misura.
Annunciata nelle scorse settimane, funziona così: basta premere il microfono e scorrere verso l’alto per proseguire la registrazione senza continuare a toccare l’icona del microfono visualizzata sullo schermo.
C’è da giurare che la durata media degli audiomessaggi sia destinata a impennarsi.