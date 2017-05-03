WHATSAPP NON FUNZIONA, ECCO COSA STA SUCCEDENDO
A cura di Redazione
03 maggio 2017 23:09
Poco dopo le 22,, su molti cellulari Android, sia di iPhone l'applicazione di chat ha smesso di funzionare, impedendo l'invio di messaggi, foto e video.
Come sempre avviene in questi casi, i problemi Whatsapp sono stati portati alla luce dal sito Servizio Allerta, anche se la speranza è che il down possa rientrare nel giro di pochi minuti.
L'hashtag #whatsappdown si è rapidamente fatto strada tra i trending topic di Twitter. Pare che il problema non si sia verificato soltanto in Italia ma anche all'estero.