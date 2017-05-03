95047

WHATSAPP NON FUNZIONA, ECCO COSA STA SUCCEDENDO

Poco dopo le 22,, su molti cellulari  Android, sia di iPhone l'applicazione di chat ha smesso di funzionare, impedendo l'invio di messaggi, foto e video.Come sempre avviene in questi casi, i problemi...

03 maggio 2017 23:09
Poco dopo le 22,, su molti cellulari  Android, sia di iPhone l'applicazione di chat ha smesso di funzionare, impedendo l'invio di messaggi, foto e video.

Come sempre avviene in questi casi, i problemi Whatsapp sono stati portati alla luce dal sito Servizio Allerta, anche se la speranza è che il down possa rientrare nel giro di pochi minuti. 

L'hashtag #whatsappdown si è rapidamente fatto strada tra i trending topic di Twitter. Pare che il problema non si sia verificato soltanto in Italia ma anche all'estero.

