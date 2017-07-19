WHATSAPP, NUOVO AGGIORNAMENTO CON CONDIVISIONE DI TUTTI I FILE E ALTRE NOVITÀ

Con l’ultimo aggiornamento, WhatsApp consente di inviare documenti di qualsiasi tipo in una chat. In un primo tempo la funzione consentiva di inviare solo documenti PDF. Ora, preceduta da una fase bet...

Con l’ultimo aggiornamento, WhatsApp consente di inviare documenti di qualsiasi tipo in una chat. In un primo tempo la funzione consentiva di inviare solo documenti PDF. Ora, preceduta da una fase beta e dall'introduzione nella versione Android dell’app, questa opzione arriva anche su iOS.

Le note informative dell’app specificano che l’invio di documenti è disponibile per iOS 8.0 e successivi e che la dimensione massima consentita è di 100 MB, un limite più che ragionevole per il contesto d’uso di WhatsApp.

L’invio di un documento all’interno di una chat è molto semplice. Basta toccare l’icona + (più) di fianco al campo di testo e scegliere l’opzione Documento nel menu che compare. Un successivo menu di opzioni ci consente di sfogliare tra le posizioni disponibili, per individuare e selezionare il documento da inviare. Possiamo sfogliare tra i documenti archiviati in iCloud Drive e, a seconda dei servizi che abbiamo attivato sul dispositivo, possono esserci altre piattaforme di archiviazione cloud quali Dropbox, OneDrive e altri.

La possibilità di inviare documenti di qualsiasi tipo non è l’unica novità dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp. È stata anche aggiunta la possibilità di gestire in maniera più rapida un gruppo di foto ricevute allo stesso tempo, per inoltrarle o eliminarle. È inoltre possibile ora fissare una chat in cima alla lista. Per farlo, basta scorrere la chat verso destra e toccare il tasto Fissa, con la classica icona della puntina. Da quel momento la chat viene ancorata in cima alla lista.