WHATSAPP, RISPOSTE PRIVATE NELLE CHAT E NUOVA SERIE DI EMOJI NEL NUOVO AGGIORNAMENTO

Su WhatsApp arriva la possibilità di rispondere privatamente ad una delle persone incluse in una chat di gruppo. L'azienda ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per il sistema operativo Android, con un altro update arrivano anche alcune nuove emoji.

La prima novità è riferita all'aggiornamento 2.18.335: per rispondere privatamente ad un utente inserito in una conversazione a più voci basterà tenere premuto il messaggio a cui si vuole replicare, cliccare nel menù posizionato nella parte alta e destra del display e selezionare l'opzione "Rispondi privatamente".

Con l'aggiornamento alla versione 2.18.338 arrivano invece nuove faccine da allegare ai messaggi, compresa la stessa icona di WhatsApp.