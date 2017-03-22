WHATSAPP RITORNO AL PASSATO E NUOVE FUNZIONALITÀ'
A cura di Redazione
22 marzo 2017 16:58
Importanti passi in avanti attraverso il rilascio alla versione 2.17.10
Novità:
- Puoi di nuovo impostare una frase di solo testo nel tuo profilo. Questa sarà la tua nuova info. Tocca Impostazioni e il nome del profilo per modificarla. Grazie del feedback!
- Riproduci i video da subito, senza dover aspettare che vengano scaricati. I video verranno scaricati sul telefono mentre li riproduci.
- Quando usi la fotocamera di WhatsApp, tocca l'icona della luna per scattare foto e registrare video di migliore qualità quando c'è poca luce.
- Quando modifichi una foto, tocca l'icona ritaglia usando 3D touch per ritagliare immediatamente la foto alla grandezza del tuo schermo.