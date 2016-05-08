«WhatsApp è scaduto, clicca qui» Attenzione all’ultima truffa via mail

Attenzione all'ultima truffa via mail. Il virus con tag nei video di Facebook, i fantomatici buoni sconto di Zara da 150 euro e ora la scadenza di Whatsapp.I truffatori informativi provano in tutti i...

I truffatori informativi provano in tutti i modi a colpire i milioni di utenti che ogni giorno utilizzano le applicazioni più popolari di internet.Da Facebook a Whatsapp, bastano pochi clic a link apparentemente allettanti per farsi rubare importanti dati sensibili.

L’ultimo in ordine di tempo è tornato di moda negli ultimi giorni, inviato via mail: «Attenzione! Il tuo account WhatsApp Messenger è scaduto. La registrazione non e stata rinnovata scade entro 24 ore, per rinnovare il tuo WhatsApp Messenger 0,99 euro, grazie a seguire il link di rinnovo. Rinnova il tuo WhatsApp Messenger. Si prega di rinnovare il piu presto possibile per evitare la perdita di tutti i media (immagini, video, storico …)».

Si tratta ovviamente dell’ennesima truffa. Il link presente nella mail indirizza a una serie di servizi a pagamento in cui vengono chiesti i dati della carta di credito. E a quel punto i criminali informatici non si accontentano di 99 centesimi, ma potrebbero rubarvi molto di più.

La raccomandazione è sempre la stessa: attenzione a questo tipo di mail, anche quelle che all'apparenza sembrano provenire da pagine ufficiali.