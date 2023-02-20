WHATSAPP SI AGGIORNA, AVATAR PER TUTTI E INVIO DI PIÙ FOTO E VIDEO

Dopo aver fatto capolino nella versione beta dell'app, Meta porta molte novità di WhatsApp a tutti gli utenti con uno smartphone Android.Tra le funzionalità introdotte dalla versione 2.23.3.77 ci sono...

Dopo aver fatto capolino nella versione beta dell'app, Meta porta molte novità di WhatsApp a tutti gli utenti con uno smartphone Android.

Tra le funzionalità introdotte dalla versione 2.23.3.77 ci sono gli avatar per tutti, dopo l'anteprima di dicembre, e la possibilità di aggiungere didascalie ai documenti condivisi, così come l'aumento del limite di caratteri per l'oggetto e la descrizione dei gruppi.

La lunghezza massima per l'oggetto di un gruppo passa da 25 a 100 caratteri mentre quella per la descrizione del gruppo diventa di massimo 2.048 caratteri dai precedenti 512.

Adesso Meta permette agli iscritti di inviare fino a 100 foto o video in una sola volta, aumentando così il limite precedente di 30 contenuti multimediali per singolo messaggio. Come anticipato a dicembre, l'azienda ha portato a tutti la creazione di un avatar personalizzato, da usare come foto profilo e negli sticker. L'obiettivo già annunciato di Meta è quello di creare una piattaforma di avatar che sia compatibile e univoca tra le varie app del gruppo, da WhatsApp a Messenger e Instagram.

Secondo alcune informazioni individuate dal sito di esperti Wabetainfo in una versione beta dell'app, il team di WhatsApp starebbe lavorando anche per consentire agli utenti di condividere foto nella loro qualità originale. Al momento infatti, quando si invia una foto ad un amico o un gruppo, l'app la comprime, abbassando risoluzione e dettagli. In futuro, ognuno potrebbe decidere la modalità di invio del file, così da preservare la qualità di determinati scatti, anche dopo la condivisione.