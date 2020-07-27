WHATSAPP SI AGGIORNA SU ANDROID E IPHONE: ARRIVANO STICKER ANIMATI E CODICI QR

L’ultimo aggiornamento della più importante piattaforma di messaggistica porta con sé una serie di importanti novità, come, ad esempio l’arrivo del QR Code, al momento disponibile solo sui dispositivi...

L’ultimo aggiornamento della più importante piattaforma di messaggistica porta con sé una serie di importanti novità, come, ad esempio l’arrivo del QR Code, al momento disponibile solo sui dispositivi con il sistema operativo di Google. Tra le altre importanti novità di Whatsapp si menzionano gli sticker animati e alcune novità in merito alle videochiamate e alla grafica. Vediamo nel dettaglio tutti gli aggiornamenti.

Come riporta la sezione Tecnologia di Libero, per quanto riguarda il sistema operativo Android, le novità sono: gli sticker animati, i codici QR e la possibilità di ingrandire la schermata delle persone in videochiamata. Gli sticker animati offrono un’ulteriore possibilità di rendere ancora più simpatica la chat con amici o parenti. Questa novità, già presente da tempo su Telegram offre la possibilità di scaricare interi pacchetti dallo store. La novità più importante, a livello pratico, è però l’arrivo dei codici QR. Questi permetteranno di aggiungere facilmente i contatti di nuove persone. Entrando nelle impostazioni dell’app, si può premere l’icona QR e apparirà dunque un codice sullo schermo, scansionando il codice con la fotocamera, il contatto verrà aggiunto alla rubrica telefonica.

Ancora una novità per Android: ci sarà la possibilità di ingrandire la schermata di una persona in video-chat. Questo aggiornamento fa seguito alla possibilità di videochiamare 8 persone invece di 4.

Whatsapp ha lanciato importanti novità anche per gli utenti che posseggono un iPhone. Anche per iOS, l’app ha lanciato gli sticker animati. Allo stesso tempo, tra le novità per iPhone si menziona un cambiamento nella “modalità scura”. Questo aggiornamento è più di tipo estetico: il verde scuro si è leggermente schiarito. Un’altra importante novità riguarda la possibilità di inviare allegati in maniera più veloce e agevole.

L’aggiornamento dell’applicazione, come riporta Libero, è in fase di rilascio proprio in queste ore. Ci vorrà, con ogni probabilità, qualche giorno, prima che tutti gli utenti possano usufruirne.