WhatsApp si aggiorna con tre interessanti novità
WhatsApp è stata aggiornata alla versione 2.17.1 con tanti miglioramenti e tre novità molto interessanti.Ecco tutte le novità introdotte con questo aggiornamento:Ora puoi toccare il tasto Invia anch...
A cura di Redazione
25 gennaio 2017 10:10
WhatsApp è stata aggiornata alla versione 2.17.1 con tanti miglioramenti e tre novità molto interessanti.
Ecco tutte le novità introdotte con questo aggiornamento:
- Ora puoi toccare il tasto Invia anche se non hai connessione. I messaggi rimarranno in coda e verranno inviati quando il telefono si riconnette ad Internet.
- Grazie al nuovo design della schermata Utilizzo archivio puoi gestire lo spazio disponibile sul telefono eliminando da chat specifiche alcuni tipi di messaggi, quali i video (Impostazioni — Utilizzo dati e archivio — Utilizzo archivio).
- Invia fino a 30 foto o video alla volta.