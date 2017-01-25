95047

WhatsApp si aggiorna con tre interessanti novità

A cura di Redazione Redazione
25 gennaio 2017 10:10
WhatsApp è  stata aggiornata alla versione 2.17.1 con tanti miglioramenti e tre novità molto interessanti.

Ecco  tutte le novità introdotte con questo aggiornamento:

  • Ora puoi toccare il tasto Invia anche se non hai connessione. I messaggi rimarranno in coda e verranno inviati quando il telefono si riconnette ad Internet.
  • Grazie al nuovo design della schermata Utilizzo archivio puoi gestire lo spazio disponibile sul telefono eliminando da chat specifiche alcuni tipi di messaggi, quali i video (Impostazioni — Utilizzo dati e archivio — Utilizzo archivio).
  • Invia fino a 30 foto o video alla volta.

