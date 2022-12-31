WHATSAPP SMETTERÀ DI FUNZIONARE DALL'1 GENNAIO 2023 SU 49 MODELLI DI SMARTPHONE
Dal 1° gennaio 2023 WhatsApp smetterà di funzionare su 49 modelli diversi di cellulari, la maggior parte dei quali usano il sistema operativo di Android. Ma ci sono anche due iPhone: i modelli sono qu...
Dal 1° gennaio 2023 WhatsApp smetterà di funzionare su 49 modelli diversi di cellulari, la maggior parte dei quali usano il sistema operativo di Android. Ma ci sono anche due iPhone: i modelli sono quelli più vecchi, ma chi non cambia spesso il telefonino rischia una sorpresa. Si tratta di dispositivi per cui Meta ha deciso che non vale più la pena investire per adeguare le sue applicazioni.
I 49 modelli di smartphone che non saranno più supportati dall'applicazione sono stati rivelati dal portale GizChina.com. Per chi ha uno di questi cellulari non ci sono alternative: per utilizzare ancora WhatsApp bisognerà comprarne uno più nuovo.
WhatsApp, ecco i 49 modelli di smartphone dove l’app smetterà di funzionare nel 2023
iPhone 5
iPhone 5c
Archos 53 platino
Grande S Flex ZTE
Gran X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Compagno
Huawei Ascend P1
Quadrato XL
Lenovo A820
LG emanare
LG Lucido 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II doppio
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II doppio
LG Optimus L5
LG Optimus L5 doppio
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II doppio
LG Optimus Nitro HD
Nota ZTE V956
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Nucleo
Samsung Galaxy s2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy XCover 2
Sony Xperia Arco S
Sony Xperia mirò
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Cinque
Wiko Notte Oscura ZT