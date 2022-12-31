WHATSAPP SMETTERÀ DI FUNZIONARE DALL'1 GENNAIO 2023 SU 49 MODELLI DI SMARTPHONE

Dal 1° gennaio 2023 WhatsApp smetterà di funzionare su 49 modelli diversi di cellulari, la maggior parte dei quali usano il sistema operativo di Android. Ma ci sono anche due iPhone: i modelli sono qu...

Dal 1° gennaio 2023 WhatsApp smetterà di funzionare su 49 modelli diversi di cellulari, la maggior parte dei quali usano il sistema operativo di Android. Ma ci sono anche due iPhone: i modelli sono quelli più vecchi, ma chi non cambia spesso il telefonino rischia una sorpresa. Si tratta di dispositivi per cui Meta ha deciso che non vale più la pena investire per adeguare le sue applicazioni.

I 49 modelli di smartphone che non saranno più supportati dall'applicazione sono stati rivelati dal portale GizChina.com. Per chi ha uno di questi cellulari non ci sono alternative: per utilizzare ancora WhatsApp bisognerà comprarne uno più nuovo.

WhatsApp, ecco i 49 modelli di smartphone dove l’app smetterà di funzionare nel 2023

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 platino

Grande S Flex ZTE

Gran X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Compagno

Huawei Ascend P1

Quadrato XL

Lenovo A820

LG emanare

LG Lucido 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II doppio

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II doppio

LG Optimus L5

LG Optimus L5 doppio

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II doppio

LG Optimus Nitro HD

Nota ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Nucleo

Samsung Galaxy s2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy XCover 2

Sony Xperia Arco S

Sony Xperia mirò

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Cinque

Wiko Notte Oscura ZT