WIND E TRE PROBLEMI IN SICILIA, SEGNALATI DISAGI DA TANTISSIMI UTENTI

A cura di Redazione Redazione
10 luglio 2018 08:48
Dalle prime ore di questa mattina sono stati segnalati numerosi problemi alla rete di 3 Italia da moltissime città italiane, per i quali si avrebbero disservizi principalmente per il traffico dati.

Stando alle informazioni raccolte da Downdetector, i problemi alla rete dati sarebbero distribuiti su tutto il territorio italiano, con una leggera prevalenza al Nord Italia, come possiamo vedere anche dalla mappa di distribuzione riportata in galleria.

Stando a quanto segnalato dagli utenti, si avrebbero problemi anche a contattare il servizio clienti al numero 133.

