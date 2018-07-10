WIND E TRE PROBLEMI IN SICILIA, SEGNALATI DISAGI DA TANTISSIMI UTENTI
A cura di Redazione
10 luglio 2018 08:48
Dalle prime ore di questa mattina sono stati segnalati numerosi problemi alla rete di 3 Italia da moltissime città italiane, per i quali si avrebbero disservizi principalmente per il traffico dati.
Stando alle informazioni raccolte da Downdetector, i problemi alla rete dati sarebbero distribuiti su tutto il territorio italiano, con una leggera prevalenza al Nord Italia, come possiamo vedere anche dalla mappa di distribuzione riportata in galleria.
Stando a quanto segnalato dagli utenti, si avrebbero problemi anche a contattare il servizio clienti al numero 133.
