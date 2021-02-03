WINDTRE DOWN, PROBLEMI IN TUTTA ITALIA. IMPOSSIBILE EFFETTUARE LE CHIAMATE

AGGIORNAMENTOPomeriggio difficilissimo per molti operatori di telefonia mobile italiani quello di oggi, 3 febbraio 2021. Da quanto risulta leggendo le segnalazioni inviate all’aggregatore Downdetector...

AGGIORNAMENTO

Pomeriggio difficilissimo per molti operatori di telefonia mobile italiani quello di oggi, 3 febbraio 2021. Da quanto risulta leggendo le segnalazioni inviate all’aggregatore Downdetector e ad altri siti simili, e i messaggi inviati sui social dagli utenti ai rispettivi operatori, WindTre, Poste Mobile, Tim, Vodafone, Iliad e altri operatori (anche virtuali) hanno più di un problema.

I disservizi sono tutti a macchia di leopardo, la situazione non è generalizzata su tutto il territorio italiano ma varia da zona a zona.

Tanti utenti WindTre stanno segnalando problemi nelle comunicazioni per via di quello che sembra un malfunzionamento nella rete nazionale dell'operatore. Al momento non abbiamo a disposizione informazioni ufficiali da parte di WindTre, ma la situazione può essere verificata sul sito DownDetector. Sono migliaia gli utenti che hanno riportato il down della rete cellulare WindTre in questi minuti a partire dalle 16 del pomeriggio.