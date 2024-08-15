WIZZ AIR LANCIA L'ABBONAMENTO 'ALL YOU CAN FLY': VIAGGI ILLIMITATI PER UN ANNO A SOLI 599 EURO

Con l’offerta di abbonamento “All you can fly” la compagnia low cost ungherese Wizz Air esplora per prima una formula estrema per viaggiatori intensivi: un abbonamento per volare tutto l’anno a prezzi...

Con l’offerta di abbonamento “All you can fly” la compagnia low cost ungherese Wizz Air esplora per prima una formula estrema per viaggiatori intensivi: un abbonamento per volare tutto l’anno a prezzi irrisori verso duecento destinazioni in cinquantatre Paesi tra Europa, Medio Oriente e Nordafrica.

All You Can Fly è il più completo programma di abbonamento della low cost ungherese: costa 599 euro all’anno (499 per chi si abbona entro il 15 agosto) e permette di comprare per un anno una quantità illimitata di biglietti aerei internazionali a 9,99 euro l’uno. Il piano sarà operativo dal 25 settembre: saranno venduti 10mila pacchetti in totale.

Sono biglietti senza bagagli (è ammesso solo un bagaglio piccolo, il resto si paga a parte) e solo per rotte internazionali (quindi sono esclusi i voli nazionali) e sono soprattutto biglietti last minute. Il programma prevede infatti che si possano comprare biglietti solo per le 72 ore successive al momento della prenotazione.

Il limite delle 72 ore limita naturalmente il numero di posti a disposizione. Nei Termini e Condizioni di All You Can Fly, Wizz Air lo chiarisce espressamente: «Wizz Air non garantisce che sarai idoneo a prenotare voli tramite il Wizz All You Can Fly, poiché la fornitura di biglietti aerei dipende da una serie di fattori interni ed esterni. Questi fattori includono, ma non sono limitati a: a) il numero totale di membri registrati al Wizz All You Can Fly; b) il numero complessivo di passeggeri con prenotazione per il volo in questione; e c) la capacità di posti del volo in questione».

Può anche succedere di trovare la disponibilità per il volo di andata e non per quello di ritorno e quindi occorre essere pronti a restare nella destinazione scelta (o muoversi verso qualche altro luogo per cui sono disponibili i posti a bordo) più del tempo previsto.

a compagnia si è anche protetta da possibili abusi: i voli prenotati nell’ambito di questo programma non possono essere modificati e chi perde tre voli (con tre cosiddetti “no-show”, cioè quando un passeggero non si presentano all’imbarco) Wizz Air si riserva il diritto di rescindere l’abbonamento.

È chiaro che non è un’offerta adatta a tutti. Come spiega la stessa compagnia è «perfetta per avventurosi spontanei e nomadi digitali che viaggiano più di sei volte all’anno». Serve anche la flessibilità a organizzare un viaggio in poco tempo e aprirsi a destinazioni diverse da quelle a cui magari si stava pensando.

Abbonarsi a questo programma implica scegliere di viaggiare prevalentemente se non esclusivamente con la low cost ungherese.

C’è anche da dire che il prezzo dei 9,99 euro a volo, che si aggiungono ai 499 euro di abbonamento, è allettante ma non imperdibile: le promozioni già proposte per settembre da Wizz Air, senza necessità di abbonamento, propongono voli dall’Italia a meno di 15 euro per destinazioni come Bucarest o Craiova e a meno di 25 per Sofia e Varsavia. Prezzi simili, per altre mete, si possono trovare sui siti di altre low cost come Ryanair o easyJet.

Probabilmente per chi è pronto a viaggiare davvero "last minute" non c'è mai stata un'offerta così allettante come All You Can Fly, ma non è detto che chi la compra faccia davvero un ottimo affare.

