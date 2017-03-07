WTKA 2017, ALTRI SUCCESSI PER IL TEAM PRIMALSTRONG

Anche quest'anno Paternò ha partecipato ai campionati italiani WTKA, l'organizzazione di arti marziali e sport da combattimento.SI è già tenuta lo scorso febbraio la prima delle tre tappe riguardanti...

SI è già tenuta lo scorso febbraio la prima delle tre tappe riguardanti il girone sud della maratona marziale (Trapani, Catanzaro, Messina). Durante la quale i giovani atleti paternesi, preparati dai maestri Marco Borzì e Marco Rizzo avevano già conquistato punteggi e podi, consentendo così ai ragazzi di accedere alla seconda tappa. Il team si è fatto strada con molta professionalità ed evidenti risultati, portando alto e fiero il proprio nome anche nella 2ª tappa della maratona svoltasi questo weekend a Catanzaro che ha visto nuovamente protagonisti i giovani atleti conquistare ulteriori punteggi e medaglie, assicurandosi dunque la partecipazione alla tappa successiva.

Per la categoria KICK BOXING

6 ORO e 5 ARGENTO, di seguito elencati i risultati:

Juniores 8/12 maschile.

Cat -32kg.

~ Caruso David - medaglia ORO.

Cat. -37 kg.

~ Gulisano Vincenzo - medaglia ARGENTO.

~ Longo Simone - medaglia ORO.

Cat. -42kg.

~ Borzì Thomas -medaglia ORO.

~ Di Cavolo Antonino -medaglia ARGENTO.

Cat. -47kg .

~ Di Cavolo Giancarlo - medaglia ORO.

~ Sanfilippo Alfonso -medaglia ARGENTO.

Cat. - 52kg.

~ Liotta Giorgio - medaglia ORO.

Cat. - 57kg.

~ Di Cavolo Giovanni -medaglia ARGENTO.

Juniores 8/12- femminile.

Cat. -42kg

~ Dovico Teresa -medaglia ARGENTO.

Seniores 19/40

Cat. - 79kg

~ Fumoso Gabriele -medaglia ORO.

Tutti gli atleti hanno dimostrato ottimi risultati.

A breve avrà luogo la 3ª ed ultima tappa del girone Sud, che permetterà al team PrimalStrong di accumulare ulteriori punteggi per poter accedere alla finale dei Campionati Italiani WTKA, che come il precedente anno si terrà a Rimini questa primavera.