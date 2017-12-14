95047

X Factor 11, vince il ragusano Lorenzo Licitra

14 dicembre 2017 23:45
Il giovane talento siciliano Lorenzo Licitra ha vinto l'edizione 2017 di X Factor.

Lorenzo Licitra ha 25 anni e ha lavorato per tutto il programma con Mara Maionchi, nella squadra degli Over.

I super finalisti di questa undicesima edizione erano i Maneskin e Lorenzo.

Nel duello finale l'ascolto degli inediti. Lorenzo Licitra con "In The Name of Love".
I Maneskin hanno cantato Chosen, ma il tenore siciliano ha sbaragliato tutti.

