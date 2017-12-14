X Factor 11, vince il ragusano Lorenzo Licitra
Il giovane talento siciliano Lorenzo Licitra ha vinto l'edizione 2017 di X Factor.Lorenzo Licitra ha 25 anni e ha lavorato per tutto il programma con Mara Maionchi, nella squadra degli Over.I super fi...
A cura di Redazione
14 dicembre 2017 23:45
Il giovane talento siciliano Lorenzo Licitra ha vinto l'edizione 2017 di X Factor.
Lorenzo Licitra ha 25 anni e ha lavorato per tutto il programma con Mara Maionchi, nella squadra degli Over.
I super finalisti di questa undicesima edizione erano i Maneskin e Lorenzo.
Nel duello finale l'ascolto degli inediti. Lorenzo Licitra con "In The Name of Love".
I Maneskin hanno cantato Chosen, ma il tenore siciliano ha sbaragliato tutti.