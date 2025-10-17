X Factor 2025, la Paternese Delia Buglisi tra i finalisti: con lei anche Roberta Scandurra

È paternese Delia Buglisi, una delle due cantanti siciliane che approdano ai Live Show di X Factor 2025, insieme alla catanese Roberta Scandurra. Due giovani artiste diverse per stile ma accomunate da...

È paternese Delia Buglisi, una delle due cantanti siciliane che approdano ai Live Show di X Factor 2025, insieme alla catanese Roberta Scandurra.

Due giovani artiste diverse per stile ma accomunate da talento e personalità: hanno conquistato giudici e pubblico superando brillantemente le Last Call e ottenendo un posto nella fase più spettacolare del talent di Sky.

Delia Buglisi, l’X Pass di Jake, aveva una grande responsabilità alle Last Call: ripagare la fiducia del suo giudice. L’artista paternese ha emozionato tutti con un medley intenso di “L’amour est un oiseau rebelle” e “Carmen”, suonando al pianoforte e riscrivendo un passaggio in siciliano che ha reso la performance unica. Una prova potente e sentita che le è valsa l’accesso ai Live.

Roberta Scandurra, in arte Rob — ribattezzata da Paola la “punk girl di X Factor” — ha incendiato il palco con una versione esplosiva di “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs. Energia travolgente e voce graffiante hanno convinto la giudice Paola Iezzi a portarla ai Live.

Ora la gara entra nel vivo: i Live Show di X Factor 2025 partiranno giovedì 23 ottobre alle 21:15, in diretta su Sky e NOW.