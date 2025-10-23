X Factor 2025, stasera al via i Live Show. Tra i finalisti la paternese Delia Buglisi e la catanese Roberta Scandurra

X Factor 2025 entra ufficialmente nel vivo. Dopo settimane di Audizioni, Bootcamp e Last Call, questa sera, giovedì 23 ottobre, alle 21.15 si apre la pagina più attesa e decisiva del talent musicale d...

X Factor 2025 entra ufficialmente nel vivo. Dopo settimane di Audizioni, Bootcamp e Last Call, questa sera, giovedì 23 ottobre, alle 21.15 si apre la pagina più attesa e decisiva del talent musicale di Sky: iniziano i Live.

Una selezione appassionante, piena di emozioni e colpi di scena, lascia ora spazio alla competizione ufficiale: per i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, comincia una nuova sfida, carica di tensione e adrenalina, così come per i giovani artisti pronti a conquistare il pubblico.

Le squadre in gara

Team Achille Lauro : Layana Oriot (Layana), Damiano Caddeo (eroCaddeo) e Copper Jitters (X Pass)

: Layana Oriot (Layana), Damiano Caddeo (eroCaddeo) e Copper Jitters (X Pass) Team Francesco Gabbani : Giorgio Campagnoli (tellynonpiangere), Michelle Lufo (Michelle) e Piercesare Fagioli (PierC – X Pass)

: Giorgio Campagnoli (tellynonpiangere), Michelle Lufo (Michelle) e Piercesare Fagioli (PierC – X Pass) Team Jake La Furia : Alessandro Tomasi (Tomasi), Amanda Bottini (Amanda) e Delia Buglisi (Delia) – X Pass

: Alessandro Tomasi (Tomasi), Amanda Bottini (Amanda) e – X Pass Team Paola Iezzi: Vincenzo Viscardi (Viscardi), Roberta Scandurra (rob) e Mayu Lucisano (Mayu – X Pass)

I dodici concorrenti sono pronti a sfidarsi con brani, performance e arrangiamenti che metteranno in luce stile, personalità e visione musicale di ciascun team.

La prima grande ospite a salire sul palco dei Live sarà Annalisa, che dedicherà al pubblico una performance speciale tratta dal suo nuovo album “Ma io sono fuoco”, uscito il 10 ottobre e subito balzato alla numero 1 della classifica FIMI Album.

Il voto durante i Live sarà gratuito e disponibile tramite diversi canali:

Web: accedendo al sito xfactor.sky.it con Sky ID, Facebook, Apple o Google

App X Factor 2025: scaricabile da Apple Store e Google Play

Decoder Sky Q: tasto verde del telecomando

Sky Glass: tasto interattività.

Sette settimane di sfide, manche dopo manche, per arrivare alla finale in Piazza del Plebiscito a Napoli, dove il 4 dicembre 2025 verrà proclamato il vincitore di questa nuova edizione.

Le puntate dei Live saranno trasmesse ogni giovedì alle 21.15 su Sky e Now, con la possibilità di rivederle anche su Sky On Demand.

I concorrenti sono pronti a giocarsi tutto. Inizia la corsa al titolo di nuova stella della musica italiana.