XVIII edizione del Premio Essenza Donna : 2 Paternesi tra le premiate
Tutto pronto per la XVIII edizione del prestigioso premio Essenza Donna che sarà presentato venerdì 11 maggio alle 17,30 nella suggestiva Chiesa di San Camillo dei Mercedari, in via Crociferi a Catania.
Nel corso della serata il premio sarà conferito a donne che si sono distinte in importanti settori della vita sociale, contribuendo con la loro intelligente opera , permeata di grande umanità , a garantire migliori condizioni di vita nei contesti in cui svolgono la loro opera.
Tra le premiate due paternesi : l’avvocato Claudia Barcellona e la prof.ssa Francesca Coluccio.
“Il premio Essenza Donna- spiega il presidente dell’Accademia Etrusca, Carmen Arena – è nato con lo scopo di valorizzare le donne nei molteplici settori in cui sono impegnate. Quest’anno la cerimonia volutamente coincide con la ricorrenza della festa dell’ mamma , un omaggio a tutte le madri che donano vita e che coniugano il ruolo di madri con quello sociale, professionale e culturale”. Alla cerimonia sarà presente il Presidente del Consiglio Comunale, Francesca Raciti e il sindaco di Paternò Nino Naso.