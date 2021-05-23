XX EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE “AQUILA D’ARGENTO”. TRA I PREMIATI, CARMELO BARBAGALLO, PER L'IMPEGNO PROFUSO A FAVORE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI VIGILI DEL FUOCO

La cerimonia si terrà giovedì 27 maggio 2021, alle ore 17.00, presso il Teatro Comunale di Misterbianco (via G. Bruno). Dopo i saluti delle autorità civili e militari, del prof. Bruno Cacopardo (Diret...

La cerimonia si terrà giovedì 27 maggio 2021, alle ore 17.00, presso il Teatro Comunale di Misterbianco (via G. Bruno). Dopo i saluti delle autorità civili e militari, del prof. Bruno Cacopardo (Direttore U.C.O. malattie infettive dell’Ospedale Garibaldi Nesima), del dott. Carmelo Iacobello (Direttore U.C.O. malattie infettive dell’Ospedale Cannizzaro), della dott.ssa Sara Pettinato (Presidente Commissione salute del Comune di Catania), e della presidente dell’Accademia d’Arte “Etrusca” e ideatrice del premio, Carmen Arena, saranno consegnate le “Aquile d’Argento”.

Quest’anno l’ambito riconoscimento intende premiare, soprattutto, i medici e gli operatori sanitari che hanno sacrificato le loro migliori energie, e spesso la loro vita, al servizio della comunità per combattere la diffusione del Covid. Le prestigiose statuette saranno consegnate al dott. Giuseppe Liberti (Commissario ad Acta per l’Emergenza Covid - Area Metropolitana Catania), per la Sanità Pubblica; al dott. Salvatore Caccamo (Viceprefetto, Commissario straordinario Comune di Misterbianco), per il servizio allo Stato; al Sac. Giuseppe Raciti (parroco della Chiesa San Nicolò, di Misterbianco), per la Pastorale; al dott. Cristian Fioriglio (biologo), per la ricerca scientifica; al dott. Antonino Rapisarda (direttore sanitario Asp di Catania), al dott. Rosario Oliveri (pneumologo e allergologo), e al dott. Antonino Pisa (dirigente medico Ospedale di Nesima), per la Medicina; al dott. Pietro Maugeri (Presidente regionale Banco Alimentare Sicilia Onlus), per la Solidarietà Sociale; a Katia Spadafora (Presidente Gruppo Fratres "Gabriella" Misterbianco), per il Volontariato; Carmelo Barbagallo, (coordinatore regionale USB dei Vigili del fuoco), per il servizio Pubblico; alla dott.ssa Francesca Aglieri Rinella (giornalista professionista), per il Giornalismo; al prof Alfonso Restivo (Artista internazionale), per l’Arte; alla prof.ssa Bruna Pandolfo (docente di letteratura), per la Letteratura; alla Fondazione “Monasterium Album” di Misterbianco, per la Tutela e valorizzazione del territorio; a Galia Epure (Istruttrice di ginnastica ritmica Aretè di Misterbianco); per lo Sport; al Maestro Marco Misciagna (musicista e docente al conservatorio di Potenza), per la Musica; al prof Antonino Palumbo (già docente di Liceo Catania), per l’Arte.

Inoltre, saranno consegnati dei riconoscimenti speciali a “Misterbianco Channel”, per la video diffusione culturale, artistica e sociale; a Marta Limoli (attrice); al prof. Angelo Battiato (docente e scrittore); a Giuseppe Coco (presidente Ass. le Aquile, di Misterbianco); al Corpo Militare Volontrio C.R.I.; e alla dott.ssa Mary Cortese.

Inoltre, sarà consegnato la Targa alla Memoria a Giovanna Giuffrida, già presidente Confcommercio di Misterbianco.

A presentare l’evento sarà il giornalista Roberto Fatuzzo e la dott.ssa Anastasia Di Stefano.

Ospiti della serata saranno: colonnello Massimo Lucca (Esercito), dott. Filippo Cuva, dott. Riccardo Tomasello, prof.ssa Antonella Fiorino, prof.ssa Vera Pulvirenti, Grazia Scavo, Ernesto Calogero e Franco Manna. Momenti musicali a cura di Flavio Pennisi (trombone), Antonio Fiorenza (tromba), Simone Musso (chitarra).

«Il Premio Nazionale “Aquila d’Argento”, giunto ormai alla 20^ edizione, quest’anno ha un significato molto speciale. – ha dichiarato Carmen Arena, presidente dell’Accademia d’Arte Etrusca, e ideatrice del premio – Innanzitutto è un riconoscimento alla cultura e all’arte, che non possono essere imbavagliate e che nessun “virus” potrà mai fermare. Poi vuole premiare tante eccellenze siciliane, e soprattutto tanti medici, infermieri e operatori sanitari che si sono spesi, anche a costa della loro vita, per combattere la pandemia e salvare la vita a tanti persone. Mi preme ringraziare la Commissione Straordinaria del Comune di Misterbianco che ci ha consentito di realizzare questa importante manifestazione nazionale. Il mondo per ritornare a vivere ha bisogno di arte, di cultura e di libertà».

Come Vigile del fuoco, dedico il premio ad i colleghi che in questi anni hanno perso la vita in servizio, a chi sta attualmente combattendo contro il covid-19 e tutti i colleghi che sono attualmente infortunati .....a tutti i miei colleghi, permanenti e precari, chi in questi anni mi hanno supportato nella lotta per migliorare le condizioni lavorative. Alla ideatrice del premio, la dottoressa Carmen Arena, a cui và un calorosissimo abbraccio per la considerazione che sta avendo per la categoria.