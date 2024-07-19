YOHARA BISICCHIA E SALVATORE LANZA: GIOVANI CAMPIONI ITALIANI DI DANZA SPORTIVA

Nel 2021, Yohara Bisicchia e Salvatore Lanza, entrambi di dieci anni, conquistarono il secondo posto ai Campionati Italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva, diventando vicecampioni italiani....

Nel 2021, Yohara Bisicchia e Salvatore Lanza, entrambi di dieci anni, conquistarono il secondo posto ai Campionati Italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva, diventando vicecampioni italiani. La loro prestazione fu accolta con applausi e grande soddisfazione da parte delle famiglie e dei sostenitori. "Tutto questo è merito di tanti sacrifici e molta passione," dichiararono i giovani campioni di Biancavilla.

2022: Il Primo Oro Nazionale

Nel 2022, la coppia composta da Salvo Lanza e Yohara Bisicchia, appena undicenni, ottenne un riconoscimento nazionale salendo sul podio con un meritatissimo primo posto nella loro categoria ai Campionati Italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva, svoltisi a Massa Carrara. Questo successo consacrò definitivamente il loro talento.

2023: La Conferma del Talento

Il 2023 segnò il terzo successo consecutivo per la coppia di Biancavilla. Ai Campionati Italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva tenutisi a Rimini, Salvo Lanza e Yohara Bisicchia, ora dodicenni, riconquistarono il primo posto. Questa vittoria ribadì il loro dominio nella categoria e li confermò come una delle coppie più promettenti della danza sportiva italiana.

2024: La Consacrazione e Nuove Sfide

Il 15 luglio 2024, Salvatore Lanza e Yohara Bisicchia si sono nuovamente proclamati campioni italiani ai Campionati Italiani di Rimini, sbalzando nella classe AS International. Questo risultato non solo consolidò il loro status di campioni, ma segnò anche un importante passo avanti nella loro carriera.

Nello stesso giorno, Yohara Bisicchia partecipò per la prima volta alla disciplina contemporaneo, classificandosi al 50º posto su 77 concorrenti. Anche se non è salita sul podio, questa esperienza rappresenta un'importante tappa nel suo percorso di crescita artistica.

Dietro questi successi si celano il duro lavoro e la dedizione delle maestre Lucrezia Coco e Floriana Coco della scuola di ballo New Dance di Santa Maria di Licodia. Il loro impegno e la loro competenza hanno permesso a Salvo e Yohara di raggiungere traguardi straordinari.

Guardando al futuro, Salvo Lanza e Yohara Bisicchia puntano ora ai Campionati del Mondo, pronti ad affrontare nuove sfide e a portare ancora una volta in alto il nome di Biancavilla nel mondo della danza sportiva. Con il loro talento, la loro passione e il supporto delle loro famiglie e insegnanti, il futuro sembra promettere grandi cose per questi giovani campioni.