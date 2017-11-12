“YOU POL”, LA APP DELLA POLIZIA PER SEGNALARE BULLI E SPACCIATORI

Inviare segnalazioni, anche anonime, di bullismo e spaccio di droga; si potrà fare utilizzando “YouPol” la nuova app realizzata dalla Polizia di Stato.L’app permette d'interagire con la Polizia di Sta...

Inviare segnalazioni, anche anonime, di bullismo e spaccio di droga; si potrà fare utilizzando “YouPol” la nuova app realizzata dalla Polizia di Stato.

L’app permette d'interagire con la Polizia di Stato, consentendo l’invio di segnalazioni di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti..

Il download dell'app è facile su tutti gli smartphone e tablet accedendo alle piattaforme di Apple store, per i sistemi operativi iOS (iPhone e iPad), e Play Store, per tutti i dispositivi che funzionano con i sistemi operativi Android.

Grazie a YOU POL è possibile inviare immagini o segnalazioni scritte direttamente alla sala operativa della Questura competente per territorio, anche se il segnalante si trova in una provincia diversa.

Sarà consentito, pertanto, denunciare all’autorità di polizia fatti di cui si è testimoni diretti (anche mediante foto o immagini acquisite sul proprio dispositivo) oppure notizie di cui si è appreso tramite link, pagine web, ricezione messaggi, informazioni orali eccetera).

L'applicazione garantisce inoltre la cosiddetta “georeferenziazione” (cioè la localizzazione esatta) immediata del dispositivo segnalante e del luogo interessato dall’evento. Tra le opzioni possibili per l’utente di YOU POL c'è quella che consente di effettuare una chiamata di emergenza (attraverso il pulsante di colore rosso con la scritta “chiamata di emergenza”) alla sala operativa (113 o 112 "Numero Unico d'emergenza Europeo, qualora presente) della provincia dove l’utilizzatore si trova.

Al momento, l'app YOU POL è pronta per l’operatività nelle città di Roma, Milano e Catania.

Da febbraio 2018 sarà estesa a tutti i capoluoghi di Regione e dal prossimo agosto allargata a tutte le province italiane.