Zafferana, buttavano rifiuti in un'area vincolata: telecamere li incastrano, quattro denunciati

Abbandonavano rifiuti in un'area vincolata tra Zafferana Etnea e Aci Sant'Antonio. Uno degli indagati è accusato anche di combustione illecita dopo un incendio

I Carabinieri della stazione di Zafferana Etnea, a conclusione di un’attività di osservazione svolta anche con telecamere occulte in località “Pennisi”, hanno denunciato 4 persone.

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia, presentata per deturpamento e deposito di rifiuti speciali e non, lungo la via Salemi Pennisi, in zona periferica tra i comuni di Zafferana Etnea ed Aci Sant’Antonio, area peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico.

Le successive attività di installazione di sistemi di videosorveglianza hanno consentito ai militari dell’Arma di ottenere elementi utili all’identificazione dei responsabili delle condotte illecite.

A partire dalla metà di marzo, sono 4 gli episodi sui quali si sono concentrati gli sforzi dei Carabinieri che, tramite accertamenti in banche dati in uso alle Forze di Polizia hanno identificato un 84enne, residente ad Aci Sant’Antonio. L’anziano, il 14 marzo è stato immortalato dalle telecamere nell’atto di scaricare dalla sua utilitaria un pezzo in ceramica di servizi igienico-sanitari e di lasciarlo sul ciglio della strada.

Ed è ancora un residente di Aci Sant’Antonio, identificato per un 33enne il quale, nel primo pomeriggio del 6 aprile, dopo essere sceso da un piccolo crossover con un cane, fa ingresso nell’area boschiva dove si trattiene per qualche ora. Nei momenti in cui il 33enne lascia la zona a bordo dell’auto, dalle immagini registrate dalle telecamere, si nota del fumo proveniente dalla predetta area. Più tardi divampava un incendio, per il cui spegnimento, si rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei residenti.

Due giorni dopo è la volta di una 64enne, residente a Tremestieri Etneo, la quale dopo aver accostato il suo crossover compatto, scende dal veicolo e presa dal cofano una busta la getta oltre il muretto di confine.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, un 62enne di origini straniere residente a Catania, arrivato a bordo di un pick-up dopo aver prelevato dal cassone dei rifiuti, li getta oltre il muretto di confine.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, sono stati tutti denunciati per “abbandono e combustione illecita di rifiuti” e “deturpamento di bellezze naturali” e il 33enne anche per “combustione illecita di rifiuti”.