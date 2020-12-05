ZAFFERANA ETNEA: AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Un’auto ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, sabato 05 Dicembre , intorno alle 16 a Zafferana Etnea. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiam...
Un’auto ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, sabato 05 Dicembre , intorno alle 16 a Zafferana Etnea. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e spegnere l’incendio.
L’incendio dell’autovettura è divampato dal vano motore mentre il veicolo era ancora in marcia, nella centralissima Via Garibaldi.
Fortunatamente nessun danno alle persone solo tanto spavento, le fiamme hanno completamente distrutto la Y10
I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’auto e la zona circostante.