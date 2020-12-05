95047

ZAFFERANA ETNEA: AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

A cura di Redazione Redazione
05 dicembre 2020 19:01
ZAFFERANA ETNEA: AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Dintorni
Un’auto ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, sabato 05 Dicembre , intorno alle 16 a Zafferana Etnea. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e spegnere l’incendio.

L’incendio dell’autovettura è divampato dal vano motore mentre il veicolo era ancora in marcia, nella centralissima Via Garibaldi.

Fortunatamente nessun danno alle persone solo tanto spavento, le fiamme hanno completamente distrutto la Y10

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’auto e la zona circostante.

