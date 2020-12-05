ZAFFERANA ETNEA: AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Un’auto ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, sabato 05 Dicembre , intorno alle 16 a Zafferana Etnea. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiam...

A cura di Redazione 05 dicembre 2020 19:01

