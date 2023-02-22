Zafferana Etnea . L’occhio delle telecamere stana i ladri: beccati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza un 26enne per tentato furto aggravato in concorso, nonché denunciato per le medesime motivazioni un 49enne, entrambi del po...

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza un 26enne per tentato furto aggravato in concorso, nonché denunciato per le medesime motivazioni un 49enne, entrambi del posto.

Nel pomeriggio presso la caserma zafferanese era giunta una telefonata con la quale un cittadino segnalava un furto ancora in atto nella sua abitazione di via Delle Querce, ad opera di due malviventi che aveva scorto grazie al sistema di videosorveglianza a sua volta attivato dal sistema d’allarme.

L’equipaggio della pattuglia della Stazione in servizio perlustrativo nella zona, è arrivato tempestivamente cogliendo di sorpresa i due che, alla loro vista, hanno cercato di darsi alla fuga attraverso il bosco circostante, ma uno di essi è stato subito bloccato dai militari mentre l’altro, approfittando dell’oscurità, è riuscito a far perdere le sue tracce.

La coppia di ladri in particolare, giunta a bordo di una Fiat 500 Abarth di colore bianco di proprietà dell’arrestato, aveva già “visitato” altri due villini confinanti tagliandone la recinzione ma l’ultimo obiettivo, grazie appunto alle telecamere nascoste, ha consentito ai militari di riconoscere e quindi denunciare il complice fuggitivo.