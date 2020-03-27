ZAFFERANA ETNEA: PUSHER RICEVEVANO I CLIENTI A DOMICILIO: DUE DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno denunciato una coppia del posto, lui di 55 e lei di 51 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I militari, che da tempo a...

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno denunciato una coppia del posto, lui di 55 e lei di 51 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, che da tempo avevano acquisito notizie circa l’attività di spaccio di droga posta in essere dai due, hanno attentamente monitorato quell’abitazione di via Bosco per riscontrare quanto confidenzialmente appreso.

Effettivamente, il servizio di controllo ha prodotto i suoi risultati poiché, presto, hanno notato che tutti gli acquirenti della coppia, giunti presso la loro abitazione e dopo averli avvisato del loro arrivo con il citofono, venivano da quest’ultimi accolti per effettuare un veloce scambio soldi-droga.

I tre acquirenti, successivamente, sono stati poi bloccati e controllati dai militari che li hanno trovati complessivamente in possesso di 6 dosi di cocaina.

L’immediata perquisizione, effettuata nell’abitazione degli spacciatori, ha poi consentito ai militari di rinvenire e sequestrare un bilancino elettronico di precisione, nonché il materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi e la somma di 900 euro, ritenuta provento dello spaccio.

I tre acquirenti, inoltre, sono stati denunciati ai sensi dell’art. 650 C.P. per la violazione delle vigenti disposizioni governative per il contenimento del COVID-19.