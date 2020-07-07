ZAFFERANA ETNEA: VEDE I CARABINIERI E LANCIA LA COCAINA DAL BALCONE, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 33enne David MUSUMECI del posto, poiché ritenuto responsabi...

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 33enne David MUSUMECI del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info investigativa ha condotto i militari in quell’abitazione di via Cassone per ivi eseguire una perquisizione domiciliare.

Ma al suono del campanello di casa il pusher, presagendo futuri guai, si è disfatto all'istante di un involucro di plastica lanciandolo dal balcone di casa. I militari, che nel frattempo avevano cinturato l’immobile, lo hanno prontamente recuperato scoprendo che all’interno vi erano occultati 25 grammi di cocaina ancora da suddividere in dosi. Ad ulteriore conferma dell’attività illecita posta in essere dall’uomo, il rinvenimento e sequestro di un bilancino elettronico di precisione e di materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per dosare e confezionare lo stupefacente da porre in vendita, nascosti all’interno di un box nella disponibilità del reo.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.