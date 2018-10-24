ZAFFERANA: FUORISTRADA SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, UNA COPPIA DISTRUTTA, MUORE LA MOGLIE

Un incidente gravissimo, uno schianto che è risultato fatale ad una donna di 69 anni, che non è riuscita a sopravvivere a causa delle gravi ferite riportato in seguito allo scontro.La tragedia si è co...

Un incidente gravissimo, uno schianto che è risultato fatale ad una donna di 69 anni, che non è riuscita a sopravvivere a causa delle gravi ferite riportato in seguito allo scontro.

La tragedia si è consumata a Zafferana Etnea, la donna si trovava a bordo di un fuoristrada guidato da suo marito.

Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il muro di un’abitazione privata. L’impatto è stato davvero molto violento. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118, che hanno fatto di tutto per estrarre i due coniugi vivi dalle lamiere della vettura.

La vittima è Carmela Maccarrone

Il guidatore è rimasto ferito e si trova ora ricoverato in ospedale.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica