ZAFFERANA: FUORISTRADA SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, UNA COPPIA DISTRUTTA, MUORE LA MOGLIE

24 ottobre 2018 13:50
Un incidente gravissimo, uno schianto che è risultato fatale ad una donna di 69 anni, che non è riuscita a sopravvivere a causa delle gravi ferite riportato in seguito allo scontro.
La tragedia si è consumata a Zafferana Etnea, la donna si trovava a bordo di un fuoristrada guidato da suo marito.
Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il muro di un’abitazione privata. L’impatto è stato davvero molto violento. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118, che hanno fatto di tutto per estrarre i due coniugi vivi dalle lamiere della vettura.
La vittima è Carmela Maccarrone
Il guidatore è rimasto ferito e si trova ora ricoverato in ospedale.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica

