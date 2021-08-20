ZAFFERANA,SCOPERTO UN BAR CON 13 LAVORATORI IN NERO SU 13 E CIBO NON TRACCIATO

Nel corso di un servizio finalizzato al controllo delle attività produttive, industriali e commerciali ambito emergenza covid-19, i Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea, con il supporto del N...

Nel corso di un servizio finalizzato al controllo delle attività produttive, industriali e commerciali ambito emergenza covid-19, i Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea, con il supporto del N.I.L. di Catania e personale del Dipartimento Prevenzione Veterinaria di Acireale e dell’A.S.P. di Catania, hanno ispezionato diversi locali riscontrando in un bar di piazza Umberto la presenza di ben 13 lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (13 su 13 presenti); nonché all’interno dei banchi frigo del medesimo esercizio pubblico la conservazione di 13 Kg di carne mista priva di tracciabilità.

Al termine del controllo è stata disposta dal personale dell’ASP la sospensione delle operazioni di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato, fino alla messa a norma delle carenze igienico sanitarie riscontrate.

Complessivamente sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 60.000 euro ed operati recuperi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. per oltre 15.000 euro.