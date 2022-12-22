ZECCHINO D’ORO, OGGI AL VIA: IN GARA, ANCHE UNA BIMBA CATANESE

La 65ª edizione dello Zecchino d’Oro, in onda su Rai 1 oggi, giovedì 22 dicembre e domani, venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 e sabato 24 dicembre alle ore 17, vedrà, tra i piccoli concorrenti, anche...

La 65ª edizione dello Zecchino d’Oro, in onda su Rai 1 oggi, giovedì 22 dicembre e domani, venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 e sabato 24 dicembre alle ore 17, vedrà, tra i piccoli concorrenti, anche una bambina catanese: Giulia, di 10 anni, proveniente da Gravina di Catania (CT), canterà la canzone “Come King Kong”, con testo e musica di Gianluca Giuseppe Servetti e Margherita Vicario, che racconta la storia di un gorilla che viene strappato alla foresta, chiuso in gabbia e usato per girare spot e intrattenere le persone a Malibù.

A condurre le prime due puntate della trasmissione, dopo il successo dello scorso anno, torneranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini mentre, per la finale, il padrone di casa sarà invece Carlo Conti, direttore artistico di Zecchino d’Oro. La regia è di Maurizio Pagnussat.

I conduttori non saranno soli sul palco dell’Antoniano, con loro: gli youtuber Ninna e Matti, che guideranno la Giuria dei Piccoli, giuria ufficiale dello Zecchino d’Oro composta da 20 bambini, e divertiranno grandi e piccoli; Cristina D’Avena che farà parte della Giuria dei Grandi durante la finale e porterà sul palco la sua musica; il Grande Mago, Alessandro Politi, con i suoi spiritosi trucchi di magia; gli immancabili Buffycats della serie “44 gatti”.

finalisti e zecchino d'oro 2022 anche una giovane comasca presente

Ospiti della prima puntata anche Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica, Giorgio Minisini, atleta nuoto sincronizzato, Francesco Bocciardo, nuotatore paralimpico, campioni delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che canteranno il brano Ognuno è campione con il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Le 14 canzoni, interpretate da 17 bambini provenienti da 11 diverse regioni italiane insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, cantano temi importanti e attuali: l’ambiente, la diversità, la famiglia. A firmarle 30 autori di musiche e testi, tra cui Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio.

Tutti i brani sono già disponibili su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi all’interno della compilation del 65° Zecchino d’Oro, realizzata da Antoniano con la direzione musicale e artistica del Maestro Lucio Fabbri e distribuito da Sony Music Italia.

Ecco i le canzoni in gara e gli interpreti