“ZONE ROSSE”. SANZIONATI QUATTRO GIOVANI IRRESPONSABILI. DUE HANNO DICHIARATO: SIANO STATI A CASA DI AMICI

I Carabinieri delle Stazioni di Castel di Iudica e Ramacca, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo delle norme volte a contrastare il diffondersi del covid-19, proprio in quei comuni dov’è in vigore dall’11 gennaio scorso l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana, che li dichiara "zona rossa", hanno proceduto al controllo dei territori di competenza riscontrando le seguenti violazioni:

in Castel di Iudica: sanzionati due 20enni i quali, fermati in piena notte a bordo della medesima autovettura, si sono giustificati riferendo di essere stati a trovare degli amici.

in Ramacca

Sanzionati due giovani del posto, un pregiudicato di 29 anni e un 26enne, i quali dichiaravano addirittura di ignorare gli obblighi imposti ai cittadini residenti nelle zone rosse, ma fornendo comunque delle scuse inverosimili.

Nel complesso sono state controllati: 61 individui e 31 esercizi commerciali.