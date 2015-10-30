1 e 2 novembre: il servizio dei bus navetta

Tutti gli orari

95047.it Il Comune di Paternò, Assessorato alla Viabilità, avvisa la cittadinanza che, in occasione delle festività di "Tutti i Santi" e "Commemorazione dei Defunti", nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, l'accesso veicolare alla collina storica sarà concesso da Via P.V. Bonaccorsi e non anche da Via Moncada.

Il servizio di bus navetta sarà attivo nei giorni 1 e 2 novembre. Il mezzo farà la spola da Piazza Santa Barbara al cimitero monumentale con i seguenti orari:

GIORNO 1 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE 14.00 e DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.00

GIORNO 2 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE 12.40 e DALLE ORE 13.10 ALLE 17.00.

A causa dei lavori in corso, si raccomanda massima prudenza ai cittadini che transiteranno per la via Buonarroti, per l'accesso al cimitero di Via Balatelle.