1° TROFEO CARPFISHING THE RIVER AL PONTE BARCA

La delegazione Enalpesca acque interne organizza il 1° trofeo The River, torneo di pesca sportiva , cattura e rilascio, con la tecnica del carp fishing, i partecipanti alla manifestazione sono 9 coppie provenienti da molte provincie siciliane, Catania, Siracusa , Enna .

Il delegato provinciale Gravina Francesco , ringrazia alla città metropolitana di Catania per le autorizzazione necessarie per lo svolgimento della competizione, ringrazia anche la Fipsas di Catania per la concessione del campo gara , le guardie venatorie enalpesca x il supporto alla manifestazione, inoltre in occasione della competizione verrà messo in evidenza un impegno da parte della nostra associazione riguardo il monitoraggio e la salvaguardia di questo bellissimo ambiente, oramai depredato di bracconaggio e di rifiuti , anche se sono state fatte operazioni di bonifica da parte delle associazioni locali e lotte contro il bracconaggio, la delegazione enalpesca si impegnerà in una collaborazione con enti e associazioni che vogliono tutelare e salvaguardare questo bellissimo fiume.

Appuntamento oggi sabato con inizio trofeo ore 7.

L'evento si concluderà domani, 26 Gennaio 2020 alle ore 15.