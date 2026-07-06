AGGIORNAMENTO ETNA – Aeroporto di Catania: voli bloccati, stop ad arrivi e partenze prorogato fino alle 10 di domani

Si prolunga l'emergenza all'aeroporto di Catania-Fontanarossa a causa dell'intensa attività dell'Etna. La SAC ha comunicato un nuovo aggiornamento che estende le limitazioni operative.

Permane l'interruzione di tutte le operazioni di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze, al momento fino alle ore 10:00 di domani (ora locale), salvo ulteriori comunicazioni. La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza delle operazioni di volo in seguito all'attività vulcanica e alla presenza di cenere in atmosfera.

La società di gestione dello scalo invita tutti i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato con la propria compagnia aerea lo stato del volo, così da evitare inutili disagi.

La situazione resta in costante evoluzione e saranno diffusi nuovi aggiornamenti non appena disponibili.