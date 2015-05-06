Al via la campagna sui rifiuti “Riduci – Riusa – Ricicla”

Si parte con la manifestazione “Differenziamoci”, l’8 e il 9 maggio

95047.it Conferenza stampa per presentare la campagna di sensibilizzazione “Riduci – Riusa – Ricicla”, promossa dall’Assessorato alla Cultura e Pubblica istruzione ed Assessorato all’Ambiente, nell’ambito del progetto “Paternò Città Educativa”. Ad inaugurare la campagna di sensibilizzazione, sarà la seconda edizione dell’iniziativa “Differenziamoci”, che si svolgerà, nei giorni di venerdì 8 e sabato 9 maggio, nell’ambito della manifestazione “Let’s Clean up Europe”, a cui Paternò aderisce insieme a varie città sparse per 27 Paesi europei ed extraeuropei. Grazie all’impegno dell’associazione “Mamme in Comune” e della ditta Dusty, coadiuvate dai gruppi di volontariato uniti nel comitato civico “Paternò c’è”, si formeranno dei veri e propri presidi per sensibilizzare la popolazione ad una corretta differenziazione dei rifiuti, alla riduzione degli sprechi e all’importanza del decoro nei luoghi pubblici.

Due le postazione scelte, l’8 maggio piazza Nino La Russa, dove dalle ore 09.00 alle ore 17.00 sarà presente un’isola ecologica mobile, dove i cittadini potranno conferire i propri rifiuti differenziati, compresi quelli “speciali”, come pile scariche e batterie d’auto esaurite. La giornata prevede anche la partecipazione delle scuole dell’obbligo, che potranno usufruire delle postazioni per conferire i rifiuti differenziati e partecipare così al concorso che premierà l’istituto più virtuoso. Prevista, inoltre, un’operazione di pulizia straordinaria della piazza a cura dei volontari. Sabato 9, invece, le associazioni si sposteranno in piazza Della Fraternità, davanti al centro diurno di Casa Coniglio, dove dalle ore 09.00 in poi effettueranno la pulizia dell’area, che verrà decorata con piante e fiori donate da alcuni fiorai della città. «La manifestazione “Riduci – Riusa – Ricicla” – ha spiegato il sindaco di Paternò, Mauro Mangano nel corso della conferenza stampa - si presenta come un vero e proprio contenitore di varie iniziative che si svolgeranno durante tutto l’anno, unite da un comune denominatore, ovvero far comprendere ai cittadini che differenziare i rifiuti non basta, ma che occorre impegnarsi per limitare gli sprechi e trasformare gli scarti in risorse. In questi anni – ha continuato il primo cittadino -, oltre a migliorare sensibilmente il servizio di raccolta porta a porta e, di conseguenza, la pulizia della città, abbiamo portato avanti, in collaborazione con le associazioni e la ditta Dusty, un grande lavoro di sensibilizzazione rivolto ai cittadini e in particolare ai più giovani, che riteniamo stia dando buoni frutti».

«Siamo orgogliosi di organizzare, per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa “Differenziamoci” – ha detto la rappresentante dell’associazione “Mamme in Comune”, Nerina Palazzolo –, quest’anno abbiamo posto l’attenzione su due aree sensibili della città, in particolare piazza Nino La Russa, poiché non vogliamo arrenderci agli atti vandalici ma, al contrario, riappropriarci insieme ai cittadini di uno spazio che ci appartiene». «La nostra azienda è sempre vicina ad iniziative di questo tipo – ha affermato il direttore tecnico di Dusty, Bruno Berardo -, poiché siamo convinti che sia fondamentale che il cittadino comprenda l’importanza di separare correttamente i rifiuti, e che le micro-discariche triplicano i costi di smaltimento della spazzatura, che poi ricadono sull’intera comunità». Alla conferenza stampa erano presenti, fra gli altri, anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Paternò, Salvatore Milicia, alcuni consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni.