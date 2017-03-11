Amministrative 2017: presentazione candidato sindaco Nino Naso
nella sala conferenze della biblioteca comunale
E’ fissata per domani mattina alle 10 l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Nino Naso, Naso incontrerà la città nella sala conferenze della biblioteca comunale per annunciare il proprio progetto politico.
In un primo momento organizzata presso l’ex Palazzo Municipale di Piazza della Regione, è stata spostata nei saloni della Biblioteca Comunale.
In un post sui social è stato lo stesso Naso a spiegarne i motivi: “Lo abbiamo deciso dopo avere constatato che purtroppo non esistono le reali condizioni per poter accogliere doverosamente i nostri amici diversamente abili, la cui presenza per noi rappresenta una assoluta priorità."