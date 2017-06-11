AMMINISTRATIVE PATERNO' 2017: AFFLUENZA DEFINITIVA
A PATERNO' SU 41.280 AVENTI DIRITTO AL VOTO HANNO VOTATO IN 29480 PARI AL 71,41Amministrative precedenti aveva votato il 77,82% (si votava in due giorni)ALLE ORE 19.00 A PATERNO' SU 41.280 AVENTI...
A PATERNO' SU 41.280 AVENTI DIRITTO AL VOTO HANNO VOTATO IN 29480 PARI AL 71,41
Amministrative precedenti aveva votato il 77,82% (si votava in due giorni)
CLICCA QUA PER L'AFFLUENZA DEFINITIVA PER SEZIONE
ALLE ORE 19.00 A PATERNO' SU 41.280 AVENTI DIRITTO AL VOTO HANNO VOTATO IN 20532 PARI AL 49.74%
Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ora il 39,11% (si votava in due giorni)
C'è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
Alle ore 12 a Paternò su 41.280 aventi diritto al voto hanno votato in 8464 pari al 20,50 %
Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 12,58%