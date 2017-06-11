95047

AMMINISTRATIVE PATERNO' 2017: AFFLUENZA DEFINITIVA

 A PATERNO' SU 41.280 AVENTI DIRITTO AL VOTO HANNO VOTATO IN  29480 PARI AL 71,41Amministrative precedenti aveva votato il 77,82%  (si votava in due giorni)ALLE ORE 19.00 A PATERNO' SU  41.280 AVENTI...

AMMINISTRATIVE PATERNO' 2017: AFFLUENZA DEFINITIVA -
 A PATERNO' SU 41.280 AVENTI DIRITTO AL VOTO HANNO VOTATO IN  29480 PARI AL 71,41

Amministrative precedenti aveva votato il 77,82%  (si votava in due giorni)

CLICCA QUA PER L'AFFLUENZA DEFINITIVA PER SEZIONE

ALLE ORE 19.00 A PATERNO' SU  41.280 AVENTI DIRITTO AL VOTO HANNO VOTATO IN  20532 PARI AL 49.74%

Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ora il 39,11%  (si votava in due giorni)

C'è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

Alle ore 12 a Paternò su 41.280 aventi diritto al voto  hanno votato in 8464  pari al 20,50 %

Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 12,58%

AFFLUENZA ORE 12 PER SEZIONI

