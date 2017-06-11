95047

AMMINISTRATIVE PATERNO' 2017: AFFLUENZA ORE 12

11 giugno 2017 13:10
Amministrative 2022
Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle Amministrative 2017.

Alle ore 12 a Paternò su 41.280 aventi diritto al voto  hanno votato in 8464  pari al 20,50 %

Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 12,58% (si votava in due giorni)

AFFLUENZA ORE 12 PER SEZIONI

C'è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

(in aggiornamento)

 

