AMMINISTRATIVE PATERNO' 2017: AFFLUENZA ORE 12

Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle Amministrative 2017.Alle ore 12 a Paternò su 41.280 aventi diritto al voto hanno votato in 8464 pari al 20,50 %Amministrative precedenti aveva vot...
11 giugno 2017 13:10
Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle Amministrative 2017.
Alle ore 12 a Paternò su 41.280 aventi diritto al voto hanno votato in 8464 pari al 20,50 %
Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 12,58% (si votava in due giorni)
AFFLUENZA ORE 12 PER SEZIONI
C'è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
(in aggiornamento)