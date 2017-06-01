AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
Sono stati sorteggiati gli scrutatori per le elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017. Lo rende noto il Comune attraverso una nota. LE RISERVE
A cura di Redazione
01 giugno 2017 12:53
Sono stati sorteggiati gli scrutatori per le elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017. Lo rende noto il Comune attraverso una nota.
ELENCO NOMINATIVI SCRUTATORI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
LE RISERVE
ELENCO NOMINATIVI RISERVE
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI
AMMINISTRATIVE SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: ECCO TUTTI I NOMI