ANNUNCIO RUBRICA SOS ANIMALI: CHIHUAHUA SMARRITO ZONA SCHETTINO

21 luglio 2024 12:57
Abbiamo smarrito il nostro amato cane e abbiamo bisogno del vostro aiuto per riportarlo a casa.

Si tratta di un Chihuahua ancora toy, facilmente riconoscibile per il suo collarino azzurro. È microchippato

L'ultima volta è stato visto nella zona Schettino, vicino alla Chiesa Evangelica.

Siamo molto preoccupati e speriamo che qualcuno possa averlo visto o trovato.

Vi preghiamo di fare attenzione e, se avete qualsiasi informazione riguardante il suo avvistamento o ritrovamento, di contattarci immediatamente al numero: 371 693 6291.

Per favore, aiutateci a riportare E a casa. Grazie di cuore!

