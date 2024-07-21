ANNUNCIO RUBRICA SOS ANIMALI: CHIHUAHUA SMARRITO ZONA SCHETTINO
Abbiamo smarrito il nostro amato cane e abbiamo bisogno del vostro aiuto per riportarlo a casa.
Si tratta di un Chihuahua ancora toy, facilmente riconoscibile per il suo collarino azzurro. È microchippato
L'ultima volta è stato visto nella zona Schettino, vicino alla Chiesa Evangelica.
Siamo molto preoccupati e speriamo che qualcuno possa averlo visto o trovato.
Vi preghiamo di fare attenzione e, se avete qualsiasi informazione riguardante il suo avvistamento o ritrovamento, di contattarci immediatamente al numero: 371 693 6291.
Per favore, aiutateci a riportare E a casa. Grazie di cuore!