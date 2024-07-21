ANNUNCIO RUBRICA SOS ANIMALI: CHIHUAHUA SMARRITO ZONA SCHETTINO

Abbiamo smarrito il nostro amato cane e abbiamo bisogno del vostro aiuto per riportarlo a casa. Si tratta di un Chihuahua ancora toy, facilmente riconoscibile per il suo collarino azzurro. È microchip...

A cura di Redazione 21 luglio 2024 12:57

