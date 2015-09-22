Aperto il bando per il laboratorio di documentazione audiovisiva

“Le tracce della tradizione”, si terrà al Piccolo Teatro dall’1 al 17 ottobre 2015

95047.it Il comunicato diffuso dal Comune:

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di documentazione audiovisiva “Le tracce della tradizione”, che avrà luogo, dall’1 al 17 ottobre 2015, nella cornice della Casa del Cantastorie, allestita all’interno del Piccolo Teatro di via Monastero, a Paternò. Il corso, gratuito, fa parte del progetto “Il posto dei racconti”, promosso dall’Amministrazione del comune paternese, da un’idea degli attori, musicisti e ricercatori della casa-museo “La casa del cantastorie”, a cominciare da Giovanni Calcagno ed Eleonora Bordonaro, con la collaborazione dell’Università di Catania e della Pro Loco di Paternò. Docente del corso sarà il film-maker Carlo Lo Giudice, detentore di numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale e attualmente docente presso l’Accademia di Belle Arti di Catania. Il laboratorio andrà alla ricerca delle tracce della tradizione presenti nel territorio di Paternò stimolando i partecipanti ad una loro rilettura e reinterpretazione in chiave contemporanea, attraverso il documentario di creazione. Al corso, che avrà la durata di 50 ore distribuite su 9 incontri, potrà partecipare un massimo di 15 persone, che dovranno essere fornite di attrezzature audio/video e di un computer con un programma di montaggio. «Dopo il grande successo della messa in scena de “L’Orlando innamorato”, sulla collina storica, Paternò si conferma, ancora una volta, centro privilegiato per la riscoperta delle radici culturali del territorio e per la produzione e fruizione di cultura – afferma il sindaco di Paternò, Mauro Mangano -. Progetti come “Il Posto dei Racconti” dimostrano che la città è viva e ricca di risorse e può diventare polo d’attrazione per quanti desiderano avvicinarsi al mondo delle arti visive».

Per partecipare al laboratorio è necessario inviare il proprio curriculum vitae insieme ad una breve lettera di motivazione agli indirizzi di posta elettronica [email protected] e [email protected] entro il 29 settembre 2015. Il laboratorio, destinato a maggiori di 18 anni, è gratuito e metà dei posti è riservata a cittadini paternesi. I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. La selezione dei partecipanti sarà a cura dell'insegnante del laboratorio.