APPELLO SOS ANIMALI: SMARRIMENTO DI UN GATTINO BIANCO NON UDENTE A PATERNÒ
Un appello urgente giunge alla nostra redazione per la rubrica SOS Animali: un dolce gattino bianco, con occhi azzurri e non udente, è smarrito nella zona di via Pasubio a Paternò.
Il piccolo felino indossa un collarino azzurro con un campanellino.
Si prega chiunque abbia informazioni o possa aver avvistato il gattino di contattare immediatamente il numero 347 123 9793. In alternativa, è possibile contattare la nostra redazione tramite WhatsApp al numero 393 950477 o via email all'indirizzo [email protected].
La condivisione di questo appello è fondamentale per aumentare le possibilità di ritrovare il gattino e riunirlo con la sua famiglia.
Ogni segnalazione è preziosa e può fare la differenza nella ricerca di questo tenero animale smarrito.
Unisciti a noi nell'aiutare questo piccolo amico a tornare a casa!