APPELLO STRAZIANTE PER LA VALIGIA RUBATA: DENTRO IL CORREDINO DEL MIO BAMBINO IN ARRIVO

Mi rivolgo a chiunque possa avere informazioni sulla mia valigia rubata nel pomeriggio di oggi presso il parcheggio del centro commerciale "Etnapolis" dal lato del McDonald's. All'interno della valigi...

Mi rivolgo a chiunque possa avere informazioni sulla mia valigia rubata nel pomeriggio di oggi presso il parcheggio del centro commerciale "Etnapolis" dal lato del McDonald's. All'interno della valigia c'è il corredino per il mio bambino che sta per nascere. Anche se potrebbe sembrare senza valore per chi l'ha presa, per me ha un inestimabile valore emotivo e pratico.

Per favore, se qualcuno l'ha presa per sbaglio o con intenzioni diverse, la prego di restituirla, anche in forma anonima. Potete lasciarla in via Amalfi 15 a Paternó, o contattarmi al numero 3931753867.

Chiedo anche a coloro che frequentano il parcheggio di Etnapolis di tenere gli occhi aperti e di segnalare qualsiasi informazione utile.

Vi prego di aiutarmi a ritrovare queste preziose cose per me e per il mio bambino che sta per arrivare.

Grazie di cuore.

MODELLO DELLA VALIGIA RUBATO