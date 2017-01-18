AVVISO - AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI

Con il verbale numero 1 della commissione elettorale comunale datato 17 gennaio 2017 è stato approvato il verbale l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.L'albo da i...

Con il verbale numero 1 della commissione elettorale comunale datato 17 gennaio 2017 è stato approvato il verbale l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

L'albo da ieri e per la durata di giorni quindici . sara disponibile presso la segreteria del comune, consultabile da ogni cittadino, e nei termini di dieci giorni dalla scadenza di deposito , ha facoltà di proporre ricorso alla sottocommissione elettorale