95047

AVVISO - AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI

Con il verbale numero 1 della commissione elettorale comunale datato 17 gennaio 2017 è stato approvato il verbale l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.L'albo da i...

A cura di Redazione Redazione
18 gennaio 2017 08:46
AVVISO - AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI -
News
Dal palazzo
Condividi

Con il verbale numero 1 della commissione elettorale comunale datato 17 gennaio 2017 è stato approvato il verbale l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

L'albo da ieri e per la durata di giorni quindici . sara disponibile  presso la segreteria del comune, consultabile da ogni cittadino, e nei termini di dieci giorni dalla scadenza di deposito , ha facoltà di proporre ricorso alla sottocommissione elettorale

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047