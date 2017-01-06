AVVISO ALLA CITTADINANZA
06 gennaio 2017 17:57
IL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA METEO PER NEVE PER I GIORNI 6-7 GENNAIO P.V. SI PREVEDONO NEVICATE SPARSE FINO AL LIVELLO DEL MARE TEMPERATURE BASSE CON DIFFUSE GELATE.
IN TAL CASO AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE E PER NON CREARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE, SI INVITA LA CITTADINANZA AD UTILIZZARE LE AUTO SOLO IN CASO DI NECESSITÀ E SI CONSIGLIA L'USO DI GOMME DA NEVE O CATENE ALL'UOPO DESTINATE.
IN VIA PRUDENZIALE SI CONSIGLIA:
- SPOSTARSI IN AUTO SOLO SE DOTATI DI PNEUMATICI INVERNALI O CATENE INFORMANDOSI PREVENTIVAMENTE SULLE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ;
- EVITARE, SPECIE SE SI È ANZIANI, LE ATTIVITÀ ALL'APERTO CHE COMPORTANO IL RISCHIO DI CADUTE SU NEVE O GHIACCIO NONCHÉ L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL FREDDO;
- EVITARE L'UTILIZZO DI MOTOVEICOLI;
- SEGNALARE LE EVENTUALI SITUAZIONI DI PERICOLO ALLE AUTORITÀ PREPOSTE (VV.FF. CARABINIERI P.M. ECC.)
- FARE ATTENZIONE ALLA POSSIBILE CADUTA DI RAMI, SI INVITA PERTANTO A NON SOSTARE ED A NON PARCHEGGIARE LA PROPRIA AUTO SOTTO GLI ALBERI OD IN PROSSIMITÀ DEGLI STESSI